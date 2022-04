'Manchester City bereikt akkoord met Erling Haaland': Noor kan 600.000 euro per week verdienen

De kans dat Haaland ook volgend seizoen in het Signal Iduna Park speelt is klein. Vanaf deze zomer komt een ontsnappingsclausule vrij waardoor de Noor voor 75 miljoen euro kan vertrekken. Verschillende clubs willen happen, maar Manchester City lijkt het meest concreet.

Er staat een contract van vijf jaar klaar in het Etihad Stadium met een jaarlijks loon van net geen 29 miljoen euro. Hiermee zou hij meer verdienen dan toekomstige ploegmaat Kevin De Bruyne.

Volgens The Daily Mail wil de Noor graag vertrekken uit Duitsland en ziet hij een overstap naar Manchester zitten. Er zijn echter nog andere clubs die het dossier intensief volgen en zich graag willen verstekken met Haaland. Zijn vader Alf-Inge speelde tussen 2000 en 2003 ook al voor The Citizens.

EXCLUSIVE

- Manchester City agree terms with Erling Haaland's representatives

- Clause set to be triggered following significant step forward

- Move likely go through in next week or so.

Story: https://t.co/xNDAuD4IKT#mcfc