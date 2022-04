🎥 Thomas Tuchel gaat dieper in op wat Lukaku nodig heeft: "Een optie om hem te laten starten tegen Arsenal"

Thomas Tuchel en Romelu Lukaku: het is nog altijd geen droomhuwelijk bij Chelsea. De Duitser lijkt nochtans wel geneigd om de Rode Duivel met mondjesmaat meer speelminuten te gunnen.

"Ik denk niet dat hij echt nood heeft aan inspiratie", bespreekt Tuchel de situatie van Lukaku. "Wat hij nodig heeft, is dat ene moment, die ene sprankeling. Normaal gezien ging hij titularis zijn tegen Crystal Palace. Ook gezien het aantal speelminuten dat Kai Havertz achter zijn naam heeft staan en wat die fysiek in onze matchen heeft moeten geven."

Die basisplaats voor Lukaku kwam er uiteindelijk niet. "Na een periode van blessure had Romelu last van stijfheid en miste hij de fitheid om wedstrijden te spelen. Ik wijs hem daarvoor niet met de vinger. Het is niet zijn fout, het is gewoon zo. In de cruciale fase van het seizoen heb je een zeker ritme nodig. We moeten plots enorme inspanningen leveren om een winnende ploeg te zijn", verwijst Tuchel naar de Europese matchen.

"Romelu had misschien moeten scoren tegen Real Madrid. Dat ontbreekt er wat aan, maar het is een optie dat hij start tegen Arsenal." Die wedstrijd vindt woensdagavond plaats op Stamford Bridge. "Als hij start, hebben we alles nodig dat hij fysiek kan brengen. Misschien kan hij geen 90 minuten spelen. Het is misschien een optie om hem alles te laten geven in de eerste zestig minuten."