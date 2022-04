Het vraagstuk voor Kompany: verdient Marco Kana niet eens zijn kans?

Vincent Kompany moet straks een onverwacht vraagstuk gaan oplossen... Wie wordt de vervanger van Majeed Ashimeru in de play-offs. Eerder dit seizoen was dat geen vraag, maar nu...

De invalbeurt van Marco Kana werd immers bijzonder gesmaakt door de fans, maar ook door de technische staf van Anderlecht. Ashimeru zijn seizoen lijkt er op te zitten nadat hij in de bekerfinale weer geblesseerd uitviel en in tranen van het veld moest. De Ghanese middenvelder was bijzonder goed bezig voor zijn enkelblessure, maar zou nu aan de knie gekwetst zijn.

Zijn logische vervanger was steeds Kristoffer Olsson, maar die acteerde bleek in de wedstrijd tegen Gent. Kana bracht rust en verticaliteit in het spel en kreeg van iedereen één van de hoogste scores bij Anderlecht. Tot nu toe kreeg hij in de reguliere competitie slechts 67 minuten, maar ook in de thuismatch tegen Antwerp maakte hij al indruk in de 55 minuten die hij kreeg.

De vraag nu is of Kompany de ervaring van Olsson boven het enthousiasme en drive van het jeugdproduct gaat zetten. Olsson heeft paars-wit vorige zomer ook vier miljoen euro gekost.