KAS Eupen verlengt contract van Ghanese doelman

KAS Eupen heeft het contract van de Ghanese doelman Abdul Manaf Nurudeen verlengd tot midden 2026.

KAS Eupen liet vandaag weten dat keeper Abdul Manaf Nurudeen tot 30 juni 2026 bij de Panda’s zal blijven voetballen.

De 23-jarige Ghanees speelt al sinds 2017 bij Eupen en kwam er via de Aspire Academy in Senegal. Dit seizoen stond hij 24 keer in doel.

Dit jaar mocht hij ook aantreden bij de nationale ploeg van Ghana. Het Afrikaanse land is van de partij op het WK en speelt tegen Uruguay, Zuid-Korea en Portugal in de eerste ronde.