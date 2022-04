OFFICIEEL: Vincent Kompany is opgenomen in de 'Hall of Fame' van de Premier League

Vincent Kompany heeft nu ook de officiële bevestiging gehad. De ex-verdediger van Manchester City wordt voor zijn prestaties daar beloond met een plaats in de 'Hall of Fame' van de Premier League.

Samen met Sergio Aguero, Didier Drogba, Peter Schmeichel, Paul Scholes en Ian Wright wordt hij dit jaar toegevoegd aan het lijstje met prestigieuze namen. Kompany speelde 11 seizoenen voor City en was er goed voor 360 matchen. Hij werd er ook kapitein van de club.

Hij won vier Premier League-titels, twee FA Cups, vier League Cups en twee keer het Charity Chield. Kompany is nog steeds enorm populair bij City en kreeg zelfs een standbeeld voor het stadion.

“Ik heb het gevoel dat ik bij Manchester City en in de Premier League een thuis heb gevonden, ik ben dan ook blij dat ik tot de Hall of Fame toetreedt”, reageert Kompany op de website van Manchester City. “Ik ben van de club gaan houden en ik denk dat het de grootste prestatie in mijn carrière was om deel uit te maken van zo’n ongelooflijke reis, waarin we van een team zonder hoge verwachtingen uitgroeiden tot een dominante ploeg en vier keer kampioen werden.”