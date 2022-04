Racing Genk moet herbronnen: "Het gevoel dat we weer op het einde van een cyclus zitten"

Racing Genk heeft er een moeilijk seizoen op zitten. Europees voetbal binnenhalen wordt nog een hele opdracht.

Racing Genk liep het hele seizoen achter de feiten aan. “Zelfs play-off 1 met zes ploegen zou Genk dit seizoen niet hebben gehaald. Dat is een tegenvaller”, zegt David Hubert die de gloriejaren bij Genk meemaakte.

Nochtans leek alles aanwezig om er iets moois van te maken dit seizoen. “Al is het er niet makkelijker op geworden om in de top vier te geraken. Zie Standard, zie Gent. Door de tegenvallende prestaties was een trainerswissel niet onlogisch. Ik blijf erbij dat Genk op het vlak van transfers uitstekend boert. Ook niet vergeten: de club is nog in Belgische handen.”

Toch lijkt meespelen aan de top verder weg dan ooit. “Maar door hun model blijkt het moeilijk om zich te handhaven aan de top. Ik heb het gevoel dat we weer op het einde van een cyclus zitten. De beloften zijn probleemloos kampioen geworden. De vraag is: kunnen sommige jongens zich doorzetten?”