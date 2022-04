Paul Van Himst ziet één grote tekortkoming bij Anderlecht richting titel in 1A

Paarswit had met de verloren bekerfinale geen al te beste generale repetitie voor de start van de Champions' Play-Offs.

Met een duel op bezoek bij competitieleider Union SG moet Anderlecht zich meteen laten gelden als het nog wil meespelen voor de titel.

“Anderlecht is in balbezit misschien wel de beste ploeg van België, maar heeft het zo moeilijk om in de topmatchen doelgevaar te creëren”, zegt Paul Van Himst aan de RTBF. “Zirkzee en Kouamé zijn goede spelers, maar ze zakken vaak ver terug om de bal te voelen of mee te verdedigen.”

“Ik weet dat dat bij het moderne voetbal hoort, maar dat heeft een impact op hun efficiëntie. Ik las in de krant dat die twee samen slechts één keer gescoord hebben tegen ploegen uit de top vijf. Dat is duidelijk onvoldoende.”