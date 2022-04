Pro League voorziet extra cameraman per wedstrijd tijdens play-offs

De Pro League heeft bekendgemaakt dat er tijdens de play-offs een extra cameraman van de partij is per wedstrijd.

De Pro League, het Referee Department van de KBVB, Eleven Sports en Mediapro zaten vrijdag samen om de inzet van de VAR en technologische middelen te bespreken.

De bijkomende investering om een extra cameraman per wedstrijd van de play-offs te voorzien zal door de Pro League gefinancierd worden.

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, is tevreden met de genomen beslissing. “Alle partijen aan tafel zijn het er over eens dat we voor deze laatste en beslissende fase van onze competitie niets aan het toeval willen overlaten”, liet hij weten.

“Daarom werd gezamenlijk beslist om een extra cameraman per wedstrijd in te schakelen, waardoor we te allen tijde de bemanning van elke camera kunnen verzekeren. In deze fase van de competitie gaat iedereen op het veld tot het uiterste. Het spreekt voor zich dat we ook naast het veld deze inspanning dan doen.”