Antonio Rüdiger gaat Chelsea definitief verlaten, Real Madrid in pole position

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de malaise waarin de Londense club zich nu bevindt. Met het noodgedwongen vertrek van voormalig eigenaar en geldschieter Roman Abramovich moet Chelsea heel wat spelers laten gaan. Rüdiger zou daarbij niet meer dan twee maanden willen wachten op wie de nieuwe eigenaar van The Blues wordt, en is klaar voor een nieuwe uitdaging.

Eerder leek de transfer van de Berlijnse centrale verdediger een gevecht te zullen worden tussen Barcelona en Juventus, maar volgens transferexpert Fabrizio Romano zou het nu Real Madrid zijn die het dichtst bij een overeenkomst staat.

Antonio Rüdiger will leave Chelsea on a free transfer as he can’t wait more than 2 months for new owners. No bid on the table. He’s always been respectful - but it’s time for a new challenge. It’s over. 🔵 #CFC



…Real Madrid are close to find an agreement to sign Rüdiger. ⚪️⏳