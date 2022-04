Man van de match in KVM - Charleroi was achteraan te zoeken: "Ik wist dat het dicht bij een doelpunt ging zijn"

KVM - Charleroi was één van de matchen uit het eerste weekend van de play-offs. De man van de match viel achteraan te zoeken en was tegelijkertijd een doelpuntenmaker.

Zich laag aanbiedend om van achteruit te voetballen. Uitpakkend met een risicovolle, maar knappe kapbeweging om de druk van een Charleroi-aanvaller af te houden. Zijn verdedigende taken prima vervullen en dan ook nog eens de winnende treffer na een hoekschop laag in de linkerbenedenhoek trappen. Dat is zowat de samenvatting van de wedstrijd van Jordi Vanlerberghe, onze man van de match.

Geluk

Had Vanlerberghe meteen het gevoel dat het bingo was? "Ik wist wel dat het dicht bij een doelpunt ging zijn. Als je de bal tussen de benen schiet, kan de keeper niet meer reageren. Dan moet je het geluk hebben dat iemand in de weg staat. Je moet het geluk hebben dat niemand de bal aanraakt en als je 'm dan laag houdt, is de kans groot dat die binnenzit."

Het was wel geen toeval dat hij even voor het strafschopgebied klaar stond om die bal te ontvangen. "Ik sta daar altijd. We hebben dit seizoen al vaak de discussie gehad om die bal gewoon in te spelen. Het is goed dat je kunt variëren, zodat de tegenstander wat gaat twijfelen." Zeker de moeite waard om te kijken hoe Vanlerberghe de play-offs verderzet, en welke rol hij nog speelt bij de stilstaande fases.