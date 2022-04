'Betis maakt van overbodige Real-speler bestbetaalde speler uit clubgeschiedenis'

Onder Carclo Ancelotti komt Isco weinig aan de bak bij Real Madrid. De stijlrijke aanvallende middenvelder mocht dit seizoen amper drie keer in de basis starten. Volgens het Spaanse AS werpt Betis de 30-jarige Isco een reddingsboei toe.

Volgens het Spaanse medium vonden de partijen een akkoord voor een transfer. Isco kan aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekken en zou met een jaarsalaris van tien miljoen euro de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis van de kersverse bekerwinnaar worden.

De 38-voudige Spaanse international verkaste in 2013 voor dertig miljoen van Malaga naar Real Madrid. In 351 officiële duels voor de Koninklijke was Isco goed voor 53 doelpunten en 56 assists. Met Real Madrid won Isco vier keer de Champions League, één keer de Copa del Rey en pakte hij twee keer de landstitel.