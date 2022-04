Pro League heldert mogelijk hiaat op in verdeling Europese tickets

Er ontstond onlangs wat ophef omtrent de verdeling van de Europese tickets in de Jupiler Pro League. Want wat zou er gebeuren als Union een terugval kent en pas op plaats vier zou stranden? In principe zouden zij dan de barragematchen moeten spelen tegen de winnaar van de Europe play-offs.

Maar omdat Union als winnaar van de reguliere competitie al beloond werd met een Europees ticket, ontstond er onduidelijkheid. De Pro League kwam dinsdag met tekst en uitleg. Mocht Union alsnog helemaal wegzakken en op plaats vier eindigen, dan zal het nummer drie uit de Champions' play-offs het in twee barragewedstrijden opnemen tegen de winnaar van de Europe play-offs. De inzet daarvan is een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dit gaat overigens enkel op in het geval dat AA Gent de Europe play-offs niet wint. Als bekerwinnaar zijn zij immers zeker van Europees voetbal. De kans dat bovenstaande in werking zal treden is hoe dan ook uiterst klein. Met nog vijf speeldagen te gaan telt Union tien punten meer dan Antwerp en Anderlecht. Reglementering Europese tickets Pro League.



