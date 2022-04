Duits voetbalicoon ziet stilaan einde komen aan hegemonie Bayern München en doet voorspelling: "Slechts drie keer kampioen in volgende vijf seizoenen"

Bayern München pakte onlangs zijn tiende landstitel op rij. De Rekordmeister dendert al jarenlang over de concurrentie heen in de Bundesliga. Lothar Matthäus is ervan overtuigd dat daar weldra verandering in zal komen.

In gesprek met Bild is Matthäus hard voor de bestuurskamer van Bayern München. "In vergelijking met daarvoor heeft Bayern de voobije seizoen te veel slechte keuzes gemaakt. Dat heeft de club handenvol geld gekost én heeft de ploeg ook zwakker gemaakt. Daarom durf ik zeggen dat Bayern de komende vijf jaar zeker niet altijd kampioen zal worden, maar slechts drie keer." Volgens de analist sloeg Bayern de voorbije seizoenen in zijn transfers te vaak de bal mis. Bovendien dreigt met Robert Lewandowski de absolute sterkhouder te vertrekken. "Door die mislukte aankopen komt er meer en meer druk op de loonkost, waardoor de financiële ademruimte minder groot is. De boel begint te haperen, wat tot onrust leidt bij Bayern." Hoewel Bayern dit seizoen met machtsvertoon de tiende titel op rij pakte, was Matthäus lang niet altijd onder de indruk van de ploeg van Nagelsmann. "Voor mij is over een gans seizoen gezien RB Leipzig de beste ploeg van de competitie. En ook Borussia Dortmund zit niet stil. Jarenlang was de verdediging hun tere plek, maar daar wordt aan gewerkt", besluit Lothar Matthäus, die als speler op liefst vijf WK-eindrondes actief was.