Premier League-club heeft oogje op Kompany, maar komt hoogstwaarschijnlijk van kale reis terug

Burnley, de nummer 17 uit de Premier League, is na het ontslag van Sean Dyche op zoek naar een nieuwe trainer. Op hun lijstje staat volgens The Telegraph ook Vincent Kompany. Maar de kans is bijzonder klein dat ze hem kunnen verleiden.

De nieuwe eigenaars van The Clarets hebben een lijst met kandidaten opgemaakt, waaronder Vincent Kompany. Ze kunnen natuurlijk altijd proberen, maar Kompany is niet van plan te vertrekken en Anderlecht wil hem ook niet kwijt. Zeker niet midden in het seizoen. Zo zit Kompany ook niet in elkaar. Deze zomer zal er een nieuwe evaluatieronde gemaakt worden, maar het is de bedoeling om nog zeker één seizoen met elkaar door te gaan. Kompany heeft een organisatie op poten gezet bij Anderlecht en heeft zich omringd door vertrouwenspersonen. Hij wil zelf ook nog groeien in zijn rol en wil Anderlecht terugbrengen op het niveau van vroeger. Pas dan wil hij zelf ook de stap terug naar de Premier League zetten.