Hugo Camps zet vraagtekens rond Cyriel Dessers: "Misschien is hij te goedkoop"

Cyriel Dessers hielp Feyenoord met twee doelpunten aan de overwinning in de halve finale van de Conference League.

Feyenoord zette in de heenmatch van de halve finale van de Conference League het Franse Olympique Marseille opzij met 3-2. Getekend ook twee goals van Cyriel Dessers.

“Het hart van Dessers ligt bij Racing Genk, maar die talmen met het terughalen van de productieve spits”, schrijft Camps in HLN. “Voorlopig vind Feyenoord een bedrag van vier miljoen euro ook te hoog. De 27-jarige Nigeriaans Belg tast nog in het duister over zijn toekomst. Misschien is hij te goedkoop.”

“Het is vreemd dat deze spits door Racing Genk halvelings werd genegeerd. Nog steeds spreekt Dessers liefdevol over de Limburgse club, maar zijn eer was gekrenkt als invaller.”

Head of Football Dimitri De Condé liet alvast weten dat Dessers met open armen ontvangen wordt bij Genk. Eerst zien, dan geloven zeker?