Rabbi Matondo geniet van buitenlandse interesse, Cercle Brugge wil hem houden

Rabbi Matondo geniet van heel wat interesse vanuit het buitenland. AS Monaco meldde zich al aan, maar nu toont Fulham ook interesse.

Dit seizoen speelde Rabbi Matondo een goed seizoen voor Cercle Brugge. In 27 wedstrijden was hij goed voor 10 doelpunten en 2 assists. Cercle huurt de flankaanvaller van Schalke 04 en wil hem graag nog langer houden.

Het zal niet makkelijk worden om hem langer te houden. Matondo's contract loopt bij Schalke 04 af op het einde van volgend seizoen, maar ze willen nog iets overhouden aan hem. Er is een aankoopclausule in zijn contract van 3,5 miljoen euro. Zijn huidige transferwaarde is volgens Transfermarkt 4 miljoen. Voor Cercle is dat veel geld. 3,5 miljoen zou voor hen een recordtransfer zijn.

Eerder toonde AS Monaco al interesse in Matondo. Nu zou ook Fulham volgens Football Insider interesse hebben. Fulhammanager Marco Silva zou gecharmeerd zijn door de snelheid en dribbelvaardigheid van Matondo.