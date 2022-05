Loodzwaar verdict: Club Brugge is Mats Rits maandenlang kwijt

In het duel tegen Anderlecht moest Mats Rits noodgedwongen naar de kant. Meteen werd duidelijk dat het om een ernstige blessure ging, zeker toen bleek dat de middenvelder na afloop op krukken het stadion moest verlaten.

Een dag na de wedstrijd volgde het loodzware verdict voor Mats Rits en Club Brugge: de middenvelder heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Rits moet onder het mes en kan daarna aan zijn revalidatie beginnen. Er wordt gevreesd voor een afwezigheid van minimum zes maanden, waardoor de Antwerpenaar ook een groot deel van volgend seizoen aan zijn neus ziet voorbijgaan.

Ook na de komst van Alfred Schreuder was Mats Rits incontournable centraal op het Brugse middenveld. De 28-jarige Rits voelde zich prima in zijn sas als nummer 'acht'. Mats Rits kwam dit seizoen in 45 wedstrijden in actie. Daarin scoorde de kilometervreter negen doelpunten en leverde hij zeven assists.