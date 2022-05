Standard-huurling speelt zich na doelpuntenregen in de kijker: 'Turkse topclubs volgen spits'

Jackson Muleka beleefde in de heenronde niet veel plezier bij Standard. De Rouches leenden hem na de winterstop uit aan het Turkse Kasimpasa, waar de Congolees sindsdien met scherp schiet.

Jackson Muleka (22) speelde tot dusver elf competitiewedstrijden voor Kasimpasa. De balans: twaalf doelpunten en drie assists. Met die statistieken wekt Muleka interesse. Het Nieuwsblad meldt dat de Turkse topclubs Trabzonspor, Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe het dossier van Muleka op hun bureau hebben liggen.

Kasimpasa bedong geen aankoopoptie, waardoor Muleka straks terugkeert naar Sclessin. Het is nog maar de vraag of 777 Partners, de nieuwe eigenaar van Standard, toekomst ziet in Muleka. De Congolees ligt nog tot medio 2024, dus geïnteresseerde clubs zullen een stevige duit moeten ophoesten om Muleka binnen te halen.

Standard plukte Jackson Muleka in 2020 voor twee miljoen weg bij TP Mazembe.