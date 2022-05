Al na twee speeldagen op scherp: deze vier spelers zijn geschorst bij een volgende gele kaart

Twee speeldagen ver zijn we in de play-offs. Vooral in de Champions' play-offs ging de intensiteit gevoelig omhoog. De refs kregen voor de start van de play-offs dan weer duidelijke insignes, waardoor er nu al vier spelers op één kaart van een schorsing staan. Uitgerekend nu het echt money time is.

In de reguliere competitie volgt een wedstrijd schorsing na een vijfde gele kaart. Tijdens de Champions' en Europe play-offs begon iedereen met een schone lei. Omdat er amper zes speeldagen op het programma staan, werd beslist om een schorsing speeldag te geven na de derde gele kaart. Na amper twee speeldagen staan vier spelers op 'scherp'. Zij kregen op de eerste twee speeldagen van de play-offs telkens een gele prent en missen de volgende wedstrijd bij een nieuw geel karton. Champions' play-off: Union: Jonas Bager Club Brugge: Stanley Nsoki Anderlecht: - Antwerp: Ritchie De Laet Europe play-off: AA Gent: Darko Lemajic Racing Genk: - KV Mechelen: - Charleroi: -