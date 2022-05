Record: 60 000 toeschouwers voor FA Youth Cup-finale tussen Man. United en Nottingham Forest

Voor de Youth Cup-finale tussen de U18's van Man. United en Nottingham Forest op Old Trafford zijn er maar liefst 60 000 tickets verkocht, een absoluut record voor een jeugdwedstrijd.

Maar liefst 59 500 tickets werden er verkocht voor de finale, waarvan 5200 aan de fans van Nottingham Forest, die voor het eerste sinds 1999 nog eens op Old Trafford aanwezig zullen zijn. Enkel op Old Trafford zelf voor de thuismatchen van United en tijdens wedstrijden op Wembley waren er dit seizoen meer supporters te vinden in een stadion.

De tickets kosten slechts 1 pond, de opbrengst zou naar de Manchester United Foundation gaan. Man.United zelf is met 10 bekers recordhouder van de FA Youth Cup, Chelsea komt op de tweede plek met 9 bekers. Voor United zou het voor de eerste keer sinds 2011 zijn dat het de beker nog eens wint, terwijl het voor Nottingham Forest de eerste keer tout court is dat het de finale van de Youth Cup haalt.