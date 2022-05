Wouter Vrancken onder de indruk van zijn spits: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Hugo Cuypers is onmisbaar geworden bij KV Mechelen. Wouter Vrancken raadde de spits zelf aan bij zijn bestuur en heeft zich dat nog geen moment beklaagd. Cuypers is immers een werkpaard van goudwaarde.

Cuypers is zo'n jongen die er alles aan doet om beter te worden. Ook na de trainingen. “Een speler intomen is makkelijker dan een fusee in het gat moeten steken”, zegt ­Vrancken in GvA. “Hugo vraagt veel ­extra werk, veel feedback, is hard bezig met het ­analyseren van ­videobeelden. Los van wat wij als trainers denken, wil hij aan alles werken waarvan hij zelf vindt dat het beter kan."

"Iemand die er zo extreem mee bezig is, dat heb ik als speler én als trainer nooit meegemaakt. Toen hij zijn ­jukbeenbreuk opliep, schokken moest vermijden en niets mocht doen, heeft hij al zijn beelden van dit seizoen opgevraagd. Omdat hij wilde zien waar hij werd ­aangespeeld, om te weten op ­welke manier elke ploegmaat dat deed, om zijn samenspel nog eens te optimaliseren.”

En in zijn kopje zit het ook allemaal goed. “Wat anderen vinden van al dat werk, dat interesseert hem geen bal. Hij is mentaal zo sterk dat een ­gemiste kans geen invloed heeft op zijn volgende.”