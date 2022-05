Felice Mazzu en co hebben tik van zondag verwerkt: "Groep is klaar om woensdag weer naar de oorlog te trekken"

Voor het eerst in zeven maanden moeten Felice Mazzu en co een ploeg boven zich dulden in de rangschikking. Daar kan de promovendus woensdag, op bezoek in het Jan Breydelstadion, meteen weer verandering in brengen. "Iedereen heeft de knop omgedraaid", is Mazzu duidelijk.

Verwacht woensdag geen al te grote verandering bij Union. De promovendus wil voortborduren op het elan van zondag, waarin het Club Brugge pijn kon doen. "We zullen proberen hetzelfde te doen dan zondag, want daar viel weinig op aan te merken. Al zullen we wel aan onze efficiëntie moeten werken. Dat moet echt beter. We verloren zondag niet omwille van een verschil in kwaliteit, maar omdat we het nalieten onze kansen af te maken."

Felice Mazzu trof naar eigen zeggen begin deze week geen groep geslagen honden aan. "Meteen na de wedstrijd was het even zwaar, maar sinds gisteren maakt de groep een overtuigende en positieve indruk. Ik zag veel energie: mijn groep is klaar om weer naar de oorlog te trekken morgen.

"Ach, als we uiteindelijk niet winnen en Club Brugge kampioen wordt, dan zullen ze dat verdiend hebben. Misschien niet op basis van de reguliere competitie, maar op basis van de play-offs. En dan zullen de mensen weer kunnen gaan vertellen dat Club Brugge de beste ploeg van het land is. Maar ook als we woensdag winnen, is het nog niet over en uit voor ons", benadrukt Mazzu. "Zolang het niet gespeeld is, zullen wij er alles aan doen."