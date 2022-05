'Ook Club Brugge springt opnieuw in de dans voor jeugdproduct van Chelsea, wel nog veel concurrentie'

Terwijl Club Brugge in volle titelstrijd verkeert, lonkt het ook naar versterking. Een jeugdproduct van Chelsea zou bij blauw-zwart op de radar staan.

Opnieuw op de radar, want naar verluidt kwam Jake-Clarke Salter in 2020 al eens in beeld. The Sun meldt nu dat Club Brugge één van de ploegen is die interesse toont in de linksvoetige centrale verdediger. Dat is geen goed nieuws voor Genk en Standard. Andere Britse media berichtten eerder al over hun belangstelling in Clarke-Salter.

Einde contract

De 24-jarige speler kreeg zijn jeugdopleiding bij Chelsea en is nu nog altijd eigendom van The Blues, maar voetbalde sinds augustus 2021 op huurbasis bij Coventry City in The Championship. Daar maakte hij aardig wat indruk. Clarke-Salter is einde contract op Stamford Bridge, wat hem een interessant transfertarget maakt voor heel wat ploegen.

Club Brugge heeft dus nog wel aardig wat concurrentie. In Engeland zouden Leeds en Sheffield United al gepolst hebben naar de diensten van de verdediger. Coventry zou hem indien mogelijk graag houden en ook bij PSV Eindhoven zien ze wel wat in hem. Sowieso moet eerst de overname van Chelsea door Todd Boehly goedgekeurd worden door de Britse overheid, vooraleer er sprake kan zijn van een transfer.