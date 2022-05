Populairste videospel ter wereld, FIFA, krijgt een nieuwe naam

Na bijna 30 jaar zetten EA Sports en FIFA een punt achter hun samenwerking. De reden hiervoor zou het torenhoge bedrag zijn dat FIFA vroeg voor het gebruik van de naam. Vanaf 2023 is de nieuwe naam een feit: EA Sports FC zal het spel vanaf dan heten.

Veel gaat er aan het spel zelfs niet veranderen want EA Sports heeft al een aantal jaren akkoorden met de grote clubs en de bekendste competities. Hierdoor wordt verwacht dat op dat vlak alles hetzelfde zal blijven.

