Belgische (top)clubs melden zich voor Dimitri Lavalée

Mainz leende Dimitri Lavalée dit uit aan STVV. Bij de Kanaries deed de linkspoot het erg goed, waardoor de interesse vanuit de Jupiler Pro League stevig aangedikt is.

In 2020 verliet Dimitri Lavalée (25) definitief voor een avontuur in Mainz. Door een gebrek aan speeltijd in Duitsland koos Lavalée in januari 2021 voor een uitleenbeurt aan STVV.

Bij de Kanaries groeide hij uit tot een onbetwiste titularis. In 44 wedstrijden werd Lavalée zowel in de defensie als op het middenveld uitgespeeld.

In principe keert Lavalée terug naar Mainz, waar hij nog tot 2024 onder contract ligt. Al is er heel wat interesse, vooral vanuit de Jupiler Pro League. Zo zouden AA Gent, Union en... STVV gepolst hebben. Zijn profiel (linksvoetige verdediger, polyvalent, Belg) is alvast erg interessant voor clubs uit onze hoogste klasse.