Dit is 'Vinnie ball': derde goal Anderlecht op Antwerp is voorbeeld waar Kompany al twee seizoenen naartoe werkt

Soms moet je wat geduld hebben vooraleer het eruit komt. Op Antwerp was de derde goal een voorbeeld van waar Vincent Kompany naartoe wil met dit Anderlecht: geduldig opbouwen, bal in de ploeg houden en versnellen op het juiste moment.

18 (!) passes gingen er vooraf aan het tweede doelpunt van Amuzu. Alle elf spelers raakten ook de bal bij de opbouw. Natuurlijk gaat dat wat makkelijker bij 0-2 en totale controle van de match. Maar het is wat Kompany er al twee jaar probeert in te pompen: geduldig zijn en meesterschap hebben over de bal.

Het gaat erom telkens de vrije man aan te spelen en de tegenstander uit zijn kot te lokken. Als ze bijten, moet de actie gemaakt worden, zoals Murillo in deze fase. Vines hapte en iedereen stond bij Antwerp uit positie. De bal in de ploeg houden en wachten op zulke momenten is het voetbal dat Kompany wil zien. De Anderlecht-stijl gebaseerd op wat Pep Guardiola aanleert.

't Is dat ze dat nog niet in elke match kunnen, maar het is wel de betrachting. De fans kunnen het alvast smaken: 'Liever zo derde of vierde dan kampioen met het voetbal onder Weiler', klinkt het dikwijls.