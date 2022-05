Knoop doorgehakt: toekomst Alfred Schreuder ligt vast

De geruchten over de toekomst van Alfred Schreuder zijn er al een tijdje, maar nu lijkt een en ander in een stroomversnelling te komen.

In Nederland zijn ze er al even van overtuigd: Alfred Schreuder is volgend seizoen geen trainer meer van Club Brugge en trekt naar Ajax Amsterdam.

Anderhalf miljoen euro

Er was ook interesse uit Spanje en Italië voor de coach van blauw-zwart, die de komende twee weken Club Brugge nog aan de titel kan/moet helpen.

De RTBF meldt nu echter dat Ajax Amsterdam ondertussen heeft aangegeven de afkoopsom (1,5 miljoen euro) in het contract van Schreuder bij Club te willen betalen.