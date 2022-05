Racing Genk moét winnen tegen AA Gent, dat Europees ticket al op zak heeft: "Het verbaast me, ze blijven voor meer dan 100 procent gaan"

Met nog twee speeldagen te gaan in de Europe play-offs telt Racing Genk vier punten achterstand op AA Gent. Zondagmiddag komen de Buffalo's op bezoek in de Cegeka Arena. Enkel met een driepunter behoudt de ploeg van Storck uitzicht op een ticket voor de Conference League.

Het is best opvallend: AA Gent heeft na het winnen van de Beker al een Europees ticket in de achterzak. De Buffalo's gingen op de openingsspeeldag van de play-offs onderuit tegen Racing Genk (0-1), maar pakten sindsdien negen op negen. En dat terwijl er voor de ploeg van Hein Vanhaezebrouck -buiten eer en wedstrijdpremies- niets meer te rapen valt.

"Ze verrassen me toch wel op dat vlak. Ze gaan gewoon door, ze geven meer dan 100 procent. Zelfs na die late gelijkmaker van Mechelen bleven ze doorduwen voor de winnende treffer. Eigenlijk zegt dat alles over hun mentaliteit en mentale kracht", aldus Bernd Storck bij HBVL.

Het wordt voor Genk zondag een moeilijke evenwichtsoefening. De Limburgers moéten winnen, maar mogen tegelijkertijd niet in het Gentse mes lopen. Bernd Storck: "We mogen niet te hard van stapel lopen. Gent is erg sterk en verloor slechts één van haar laatste veertien wedstrijden. Tegen zo'n team moet je altijd over het evenwicht waken en geduldig blijven."