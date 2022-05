Frey over de spitsen waar hij naar opkijkt: "Ik denk dat ik meer een type Lukaku ben"

Michael Frey wil vandaag een pad in de mand van Club Brugge stoppen. De Zwitserse aanvaller scoorde dit seizoen 22 keer, maar staat wel al een tijdje droog. Hij droomt wel nog van een topcompetitie.

Frey is een prof. Na de uren zit hij nog in de fitness om aan zijn kracht te werken. Maar ploegmaat Balikwisha zei onlangs nog dat er een gebrek is aan puur voetbalplezier bij Antwerp. “Da’s ook wel waar, voetbal moet ook spel en plezier zijn. Maar dat geldt meer voor de één dan voor de ander. Balikwisha is bij uitstek iemand die speelt op intuïtie, techniek, snelheid… Op training merk je dat hem nog een grote carrière wacht. Ik moet het meer hebben van mijn fysieke kracht en mijn torinstinct", zegt hij in De Zondag.

Zo kijkt Frey op naar gelijkaardige spitsen. “Ik heb het nu vooral voor Benzema en Lukaku. Benzema is wel een ander type, ik denk dat ik meer een type Lukaku ben. Sterk, vooral aanwezig in de box… Ik probeer altijd van hen te leren, op televisie. Vroeger was Ibrahimovic mijn grote idool, zelfs op zijn 40ste zie ik hem nog graag bezig. Ik zou ook wel zo lang willen doorgaan. Want ik weet echt nog niet wat ik na mijn voetbalcarrière zou willen doen.”