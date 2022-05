Officieel: Wouter Vrancken verlaat KV Mechelen na dit seizoen

KV Mechelen liet zonet via een emotioneel afscheidsfilmpje weten dat Vrancken na 4 seizoenen vertrekt bij Malinwa. De Limburgse coach staat in de belangstelling van onder meer Racing Genk en Club Brugge.

"Wat Wouter bij ons heeft verwezenlijkt, is uniek. We nemen afscheid van een coach die in een periode van vier jaar promoveerde naar 1A, de Beker van België won en drie maal in de subtop van het klassement eindigde. Hij ambieert een stap hogerop, wij willen hem die kans geven", aldus de CEO van KV Mechelen Frank Lagast.

De thuiswedstrijd tegen Racing Genk wordt zijn laatste voor Malinwa, en dat is dan misschien ook meteen een wedstrijd tegen zijn toekomstige werkgever. De Genkenaars zouden erg geïnteresseerd zijn in de diensten van de 43-jarige Limburger. Ook Club Brugge zou de situatie op de voet volgen.

Wie Vrancken zal opvolgen bij KVM, is nog niet bekend. "We zijn opnieuw op zoek naar een enthousiast en ambitieus profiel die de waarden van een familieclub als KV Mechelen belichaamt. De nieuwe coach bouwt verder op de stevige fundamenten die Wouter neerzette. De nabije toekomst zal uitwijzen wie het roer overneemt", sluit Lagast af.