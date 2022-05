Top&Flop Mignolet, Charleroi en Union vs Genk, Anderlecht en Verhaeghe

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club kampioen - big Si Club Brugge is kampioen in de Jupiler Pro League, met dank aan een heel sterk 2022 met heel veel gewonnen wedstrijden. En ook met dank aan ene Simon Mignolet, die zeker in de play-offs opnieuw tot zijn absolute topniveau kwam en daarmee heel belangrijk was in het titeldebat. Union SG Union SG is dan weer een heel erg knappe tweede. Ook de vierde wedstrijd tegen Anderlecht werd gewonnen. Met goed voetbal, een leuk middenveld en heel veel druk naar voren. Anderlecht werd helemaal zoekgespeeld. Een knappe remonte na een zware domper op mentaal gebied door het mislopen van de titel. Charleroi Charleroi heeft dan weer toch nog eens zijn overwinning kunnen pakken in play-off 2 en kan zo met een beter gevoel richting zomerstop. Volgend seizoen zal het opnieuw mikken op een zo hoog mogelijke plaats, Bayo en de jonge Nkuba maakten in ieder geval indruk. FLOP KRC Genk KRC Genk Hoe zwak was KRC Genk dit weekend? In hun wedstrijd van de laatste kans op Europees voetbal tegen Gent toonden ze niet thuis. En dus is het einde verhaal voor de Limburgers, die wonden zullen moeten likken richting volgend seizoen. Anderlecht - Murillo © photonews Anderlecht werd voor de vierde keer op rij zoekgespeeld door Union, toch wel heel erg straf. Maar ook met dank aan paars-wit. Dat liet zich alweer te makkelijk ringeloren. Zeker achterin was het soms schudden en beven. Met de natrappende Murillo in een 'glansrol'. Bart Verhaeghe Over natrappen gesproken: de demarche van Bart Verhaeghe na het binnenrijven van de titel ten koste van Union was op zijn minst bizar te noemen. Op zo'n momenten moet je gelukkig zijn en de titel vieren, in plaats van een steek uit te delen aan Union - zeker na het seizoen van de Brusselaars met wel degelijk beperkte middelen.