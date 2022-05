Sporting Charleroi licht optie in huurovereenkomst van speler van AA Gent

Het zat al een paar weken in de pijplijn, maar het is nu eindelijk ook officieel.

Het vertrek van Shamar Nicholson had een groot gat geslagen in de aanval van de Carolo’s, maar Vakoun Bayo is er geleidelijk in geslaagd om de Jamaicaanse spits te doen vergeten. De 25-jarige aanvaller heeft 11 doelpunten gemaakt en twee assists gegeven in 17 wedstrijden voor de Zebra’s.

Dat zette Sporting ertoe aan om de aankoopoptie van de Ivoriaan, die afgelopen zomer voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro naar Gent kwam, maar niet langer deel uitmaakte van de plannen van Hein Vanhaezebrouck, te lichten.

Vakoun Bayo zit nu tot juni 2026 onder contract bij Sporting Charleroi.

