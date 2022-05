Volgt Hans Vanaken zijn trainer mee naar Ajax?

Hans Vanaken is al jaren een onmisbare pion op het middenveld van Club Brugge. De Limburger is de spelmaker en de smaakmaker bij de landskampioen. Mogelijk volgt nu zijn eerste buitenlandse avontuur.

Hans Vanaken heeft altijd gezegd dat alles moest kloppen voor hij een overstap naar het buitenland zou maken. Niet alleen op financieel vlak, maar nog meer op familiaal en sportief vlak. Zijn trainer, Alfred Schreuder, gaat deze zomer naar Ajax en lijkt te willen blijven samenwerken met de Limburgse middenvelder.

"Hans laat bij België al zien dat hij een topspeler is", reageert Schreuder. "Hans kan bij Ajax spelen qua voetbal, honderd procent. Er zijn er wel aan aantal, ook in mijn ploeg. Maar Ajax is enorm gegroeid in de laatste jaren. Praat je over Ajax op Eredivisie- of Champions League-niveau?", liet hij optekenen bij Extra Time.