Waarom Mazzù zo vaak het woord 'liefde' gebruikt en dat Union sterker maakte: "Ik wilde alleen positieve energie"

Wat is nu juist het geheim van Union? Trainer Felice Mazzù haalt vaak het woord 'liefde' aan. Dat lijkt misschien wat gek in een voetbalploeg, maar het werkt wel.

Op VRT loopt nog altijd de reeks Allez l'Union. In de derde aflevering wordt teruggekoppeld aan een 3-1-nederlaag bij RWDM in het seizoen in 1B waarin Union kampioen werd. "Ik voelde dat we niet genoeg werkten voor mekaar", aldus Mazzù. "Dus zei ik: dat we liefde nodig hadden in de groep."

Maar wat betekent dat dan concreet? "Dat wil eenvoudigweg zeggen: als een speler de bal verliest, moeten de ploegmaats opstaan om die fout recht te zetten. Als een speler een kans mist, moeten zijn ploegmaats hem moed inspreken en niet negatief zijn. Ik wilde alleen maar positieve energie, ongeacht de situatie, winst of verlies. En de wil om samen te zijn. Als je geen zin hebt om samen te zijn in een ploegsport, werkt het nooit."

© photonews

Een boodschap die sindsdien is doorgedrongen tot de hele spelersgroep. Ook tot sterkhouder pur sang Deniz Undav. "We lachen er soms mee, maar voor de coach komt het op de eerste plaats: eerst liefde en dan zal de kwaliteit wel volgen."