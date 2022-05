Roberto Martinez heeft ferme verwittiging in huis voor zijn Rode Duivels en dat is mogelijk goed nieuws voor Club Brugge

Roberto Martinez heeft zich bij de bekendmaking van de selectie uitgelaten over een aantal spelers. En dat is ook een beetje goed nieuws voor ... Club Brugge.

Roberto Martinez heeft namelijk ook gesproken over mogelijke transfers voor een aantal van de troepen bij de Rode Duivels.

Wintertransfers?

Een transfer houdt voor sommigen een risico in, want als ze bij hun nieuwe club minder spelen kan dat de WK-kansen verkleinen.

Denk bijvoorbeeld aan Theate of Trossard, maar ook ... Charles De Ketelaere van Club Brugge. "Het WK is al in november, een transfer in januari zou deze keer misschien verstandiger kunnen zijn." Ze zullen het graag horen in Jan Breydel.