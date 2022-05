Vanhaezebrouck kreeg garanties over... verkoop van club: "Ik heb al eens een niet zo geweldige ervaring daarmee gehad"

Hein Vanhaezebrouck gaf het na de bekerfinale al aan: hij wou weten hoe AA Gent de toekomst zag vooraleer hij zou verlengen. Daarover is dus urenlang gesproken en uiteindelijk was de coach tevreden met wat hij hoorde. Een contractverlenging voor twee jaar was het resultaat.

Hein had de geruchten over een overname natuurlijk ook gehoord. Maar Michel Louwagie doet er ook nog twee jaar bij. Een duidelijk signaal dat dat voorlopig van de baan is. "Ik wilde geen absolute garanties, maar ik wou weten wat er kan en wat we willen. Daar is duidelijkheid over en dat is voldoende voor mij. Bij een andere club zou dat anders zijn omdat je de mensen niet zo goed kent. Maar met Michel en Ivan heb ik een vertrouwensband", aldus Hein.

"Krijgt de club nieuwe eigenaars? Daar moest duidelijkheid over komen voor mij. Ik heb al eens een niet zo geweldige ervaring daarmee", verwees hij naar de overname van Anderlecht door Marc Coucke. "Dat wilde ik niet opnieuw. Ik heb duidelijke garanties gekregen daarover van de voorzitter. En als hij iets zegt, kan ik dat aannemen. Ik vertrouw hem 100 procent."

Een contractverlenging bij Gent was volgens Vanhaezebrouck ook altijd het plan. "We bleven altijd on speaking terms. Ik heb altijd al een goede band gehad met de voorzitter en Michel. Dit wordt het vervolg van mijn tweede periode, dit is geen derde periode. Ik heb altijd gezegd dat ik hier wilde blijven en dat ik niet naar een andere club in België wilde gaan. Toch zeker omdat ik merkte dat er een mogelijkheid was om hier verder te gaan. Mocht het nu onmogelijk geweest zijn maar dat was nooit het geval. We kennen elkaar heel goed en vinden elkaar uiteindelijk ook steeds.”