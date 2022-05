Cercle Brugge wil zwaar investeren, maar revelatie Matondo vraagt naar Belgische normen absoluut toploon

Het dossier van Rabbi Matondo zorgt voor wel wat hoofdbrekens bij het bestuur. De club wil absoluut doorgaan met de vinnige aanvaller, maar zijn looneisen zijn voorlopig véél te hoog voor de Vereniging.

Rabbi Matondo is een belangrijke pion gebleken bij Cercle. In 27 matchen scoorde hij tien keer en gaf twee assists. Hij zorgde voor constante dreiging en ging mee in het verhaal van coach Dominik Thalhammer. Die eiste met zijn speelstijl fysiek veel van zijn spelers en Matondo paste daarin.

Daardoor is hij ook heel gegeerd geworden. Topclubs als Genk en Antwerp snuffelden al aan hem. Promovendus Fulham ziet ook iets in hem. Maar Cercle heeft wel de eerste keuze door de aankoopoptie die ze hebben bij Schalke 04. Die drie miljoen euro willen ze ook betalen. Het lijkt een veilige belegging voor een 21-jarige speler wiens marktwaarde nu al op 4,25 miljoen geschat wordt.

Bij Cercle is hij zeker van zijn plaats. Iets waarmee ze hem ook willen overtuigen. Dat hij nog progressie kan maken in België en daarna de stap naar de Premier League of een andere topcompetitie kan zetten. Maar blijkbaar wil men nu al cashen. De speler en zijn entourage vragen naar verluidt een absoluut Belgisch toploon van meer dan 2 miljoen euro. Dan spreken we over de categorie van Nainggolan en Vanaken.

Daar kan en wil Cercle - zelfs met de steun van Monaco - niet in meegaan. Ze hopen dat de speler en zijn entourage nog water bij de wijn willen doen. Ze schotelden hem ook een sportief project voor, want Cercle wil volgend seizoen weer hoge ogen smijten met hun pressingvoetbal.