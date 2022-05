Vinicius Souza weg bij KV Mechelen: "Drie heel concrete aanbiedingen waarvan een Belgische topclub"

Dit weekend neemt KV Mechelen afscheid van Vinicius Souza. De Braziliaan is klaar voor een nieuwe uitdaging.

De 22-jarige Vinicius Souza blikt terug op een mooi seizoen bij KV Mechelen, maar is van oordeel dat hij de kansen die er nu zijn met beide handen moet grijpen.

“Er liggen drie concrete aanbiedingen op tafel”, vertelt zijn manager Joao Carlos aan GVA. “Eentje van een Belgische topclub, eentje van een Nederlandse topclub en eentje uit Italië. Daarnaast is er ook nog interesse uit Duitsland en Engeland.”

“Met zijn uniek profiel ligt Vinicius momenteel zeer goed in de markt. Overal in Europa zijn er clubs op zoek naar een sterke nummer zes met een grote technische bagage. Nu is het aan mij om de beste opties te verzamelen en aan hem voor te leggen. Samen met zijn familie heeft hij als speler altijd het laatste woord.”

Dat er een Belgische topclub naar de diensten van Souza vist, mag duidelijk zijn. “Ik ga niet in op specifieke namen, maar een verlengd verblijf in België is zeker een optie. Als hij hier kan meestrijden voor de prijzen en Champions League kan spelen, waarom zou hij dan niet blijven?”

Waarmee we meteen de link mogen leggen dat het Club Brugge is die de Braziliaan het hof aan het maken is.