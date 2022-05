Wouter Vrancken laat zich uit over toekomst: "Of zij interesse tonen? Moet je aan Mechelen vragen"

Geen Wouter Vrancken meer bij KV Mechelen volgend jaar. Ook al heeft hij eigenlijk nog geen andere ploeg. "Als niemand me zou willen? So be it."

KV Mechelen moet op zoek naar een nieuwe coach, want de wegen tussen de club en Wouter Vrancken gaan scheiden. Er waren al buitenlandse flirts in het verleden, nu drukt KRC Genk nadrukkelijk door voor de succescoach: "Of ze geïnteresseerd zijn? Dat moet je aan Mechelen vragen", aldus Vrancken in Het Laatste Nieuws. Polsen "Er wordt al eens gepolst bij mijn entourage, dat wel. Er zijn binnen- en buitenlandse clubs, ik sta voor alles open." "Maar als niemand me zou willen, so be it dan", is de oefenmeester van KV Mechelen duidelijk. Benieuwd wie het uiteindelijk zal worden.





