Mocht Simon Mignolet niet mee naar Ibiza? "Ik vind het jammer"

Simon Mignolet was één van de weinige spelers van Club Brugge die het tripje naar Ibiza niet maakte.

Van vrouwlief mocht alvast wel mee naar Ibiza. “Simon neemt zijn beslissingen zelf. Híj heeft besloten om thuis te blijven”, zegt Jasmien Claes aan Het Laatste Nieuws. “Simon was trouwens niet de enige speler die in België is gebleven. Er zijn nog een aantal jongens niet meegegaan.”

Toch kriebelde het wel bij de Brugse doelman om het tripje te maken. “Ik vind het jammer. Maar ik heb geen spijt van de keuze die ik heb gemaakt. In het leven moet je prioriteiten stellen.”

Met een verse spruit thuis was de keuze snel gemaakt. Bovendien komen er ook nog heel wat passages dit jaar met de nationale ploeg waarbij Mignolet wekenlang van huis zal zijn.

“Want hoeveel weken vakantie ga ik straks krijgen? Twee? Drie? Daarnaast is het hele ‘Ibiza-idee’ pas op het laatste moment ontstaan. Dat maakt het allemaal wat moeilijker.”