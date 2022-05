Wedstrijd tussen rivalen Dinamo Zagreb en Hajduk Split loopt helemaal uit de hand: Bezoekers blokkeren urenlang autosnelweg

Gisteren stond op de slotspeeldag van de Kroatische competitie de topper tussen Dinamo Zagreb en Hajduk Split op het programma. Elk seizoen wordt het duel gezien als een risicowedstrijd en dat was gisteren niet anders.

Op de laatste speeldag van de 1.NHL, de Kroatische competitie, stond de topper tussen Dinamo Zagreb en Hajduk Split gepland. Bij aanvang van deze laatste wedstrijd van het seizoen was de thuisploeg al gekroond tot landskampioen en de ploeg van ex-Gent speler Lovre Kalinic was zeker van de tweede plaats in de stand.

Een wedstrijd zonder sportieve inzet, maar wel eentje met incidenten. De bezoekende supporters mochten geen vlaggen en spanddoeken meenemen naar Zagreb, waardoor ze als protest buiten het stadion bleven. De thuisploeg won uiteindelijk 3-1, nadat het zelf twee doelpunten diep in de toegevoegde tijd scoorde.

Op de terugweg liep het helemaal mis. De supporters van Split blokkeerden de A1-snelweg met hun voertuigen waardoor de politie moest ingrijpen. Bij de interventie maakte de politie gebruik van vuurwapens en stokken. In totaal raakten 12 agenten en twee fans gewond. Op zondagochtend was de autosnelweg nog steeds afgesloten.