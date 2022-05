Thomas Meunier maakt een mooie vergelijking: "Het is nog niet zoals Bayern München, maar dat kan in de toekomst wel zo zijn""

Club Brugge kreeg in zijn galawedstrijd hoog bezoek. Zo kwam ex-speler Thomas Meunier zijn voormalige werkgever aanmoedigen. Voor hem is Jan Breydel en Club Brugge nog steeds als thuiskomen.

"Het is echt leuk om hier te zijn", vertelde Thomas Meunier tegenover Sporza. "Gewoon een pintje drinken en mensen terugzien. Het is altijd een plezier om terug te keren. Voor mij blijft Club Brugge toch altijd een beetje een thuis."

Thomas Meunier was één van de publiekslievelingen van het Brugse publiek en dat is nog niet veranderd. "Ja, dat heb ik gezien", lacht hij. "Niet normaal. Maar het is leuk, we hebben hier veel samen opgebouwd. We hebben de beker en de titel gewonnen. Dat is een beetje geschiedenis hier."

Club Brugge domineert de afgelopen jaren het Belgisch voetbal. Meunier kent nog zo een ploeg die domineert in eigen land. "Maar Club heeft wat meer ervaring, heel goeie spelers, ... Het is de derde keer op een rij. Het is nog niet zoals Bayern München, maar dat kan in de toekomst wel zo zijn."

In februari zat het seizoen van Thomas Meunier erop nadat hij zich blesseerde. Hij werkt hard aan zijn revalidatie en hoopt met de voorbereiding terug aan te pikken bij Borussia Dortmund.