Nayel Mehssatou is voor de 1e keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Chili

Nayel Mehssatou is voor de 1e keer opgeroepen door de nationale ploeg van Chili. De flankverdediger speelt voor Kortrijk

Chili heeft zijn selectie bekendgemaakt voor zijn volgende interlands tegen Zuid-Korea en op de Kirin Cup. Daarbij zit voor de 1e keer ook de naam van Nayel Mehssatou bij. De flankverdediger speelt bij Kortrijk en speelde al 4 wedstrijden voor de Rode Duivels onder de 18 jaar. Mehssatou heeft een Marokkaanse vader en een Chileense moeder, daardoor heeft hij ook de Chileense nationaliteit.

Mehssatou is een jeugdproduct van Anderlecht en kwam in januari terecht bij Kortrijk, waar hij de laaste 5 wedstrijden in de basis stond. Hij was goed voor 2 assists.