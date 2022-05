Exclusief: Marius Noubissi laat zich uit over zijn toekomst: "Wil in België blijven"

Marius Noubissi is met Beerschot naar 1B gezakt. Rest de vraag: waar ligt de toekomst van de aanvaller?

Marius Noubissi is einde contract bij Beerschot en dus gaat hij niet mee naar 1B: "Het was een moeilijk seizoen voor de club én voor mij. Ik heb fysieke bobootjes gehad en heb lang gesukkeld", klinkt het.

België?

"Losada en Still waren grote broers voor mij. De nieuwe coaches hadden een andere stijl van spelen en ik speelde minder."

Rest de vraag: wat nu? "Ik wil zeker in België blijven", aldus de Kameroense aanvaller. "Het buitenland mag ook, maar ik voel me heel goed in België." Er is interesse uit verschillende landen voor Noubissi.