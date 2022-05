Transfergoeroe kondigt interesse van Anderlecht voor... Mazzu aan

Volgens de transferexpert zou Anderlecht Mazzu als de topkandidaat zien om Kompany op te volgen. Mazzu is momenteel ook aan het onderhandelen met Union om zijn contract daar te verlengen, maar mogelijk gooit de interesse van paars-wit dus roet in het eten.

Mazzu maakte uiteraard indruk dit seizoen, maar kon ook Anderlecht vier keer kloppen dit seizoen. Dat lag zwaar op de maag van het bestuur dat er in die matchen geen oplossingen gevonden werden. Union speelde rechttoe-rechtaan-voetbal en creëerde heel wat kansen. Dat willen ze bij Anderlecht ook zien.

Intussen wordt er ook steeds meer over Kompany en Burnley gesproken. De coach zou daar garanties gekregen hebben en een ruim transferbudget om de club weer naar de Premier League te brengen. De onrust onder de fans van Anderlecht stijgt intussen.

Vincent Kompany’s now set to leave Anderlecht… been told Union Saint Gilloise manager Felice Mazzú is the favourite to replace Kompany as new Anderlecht manager. 🟣 #Anderlecht



Talks ongoing with Mazzú to become the new manager while Kompany has two proposals from abroad.