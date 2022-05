Frank Arnesen bevestigt gesprekken met entourage Dessers: "We zijn on speaking terms"

Cyriel Dessers werd het afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd van Genk. In de overeenkomst staat ook een aankoopclausule van vier miljoen euro. Veel geld voor de Rotterdammers, maar Frank Arnesen bevestigt voor de camera van ESPN dat de club bezig is met de transfer van de succesvolle spits.

De Rotterdammers kunnen de spits voor vier miljoen euro overnemen van Genk en lijken bereid te zijn die som neer te leggen. "Anders zouden we niet praten, denk ik. Maar je moet ook niet vergeten dat Dessers zichzelf in de kijker heeft gespeeld bij clubs die financieel groter zijn dan Feyenoord. Hij is nu 27 jaar. We gaan kijken wat het wordt, maar we zijn on speaking terms", vertelt de technisch directeur aan ESPN.