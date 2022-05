Dessers mocht starten bij Nigeria en scoorde ook zijn eerste doelpunt voor zijn nationale ploeg

Cyriel Dessers heeft zijn basisdebuut gemaakt voor Nigeria. De 27-jarige spits fleurde dat ook op met een doelpunt tegen sparringpartner Mexico, maar ging wel de boot in met 2-1.

Nigeria bereidt zich voor op het kwalificatietoernooi voor de Afrika Cup dat volgende maand begint. Voor Dessers was het de eerste oproep sinds oktober 2020 en hij mocht direct in de basis beginnen, samen met Terem Moffi, die in 2020 nog voor KV Kortrijk uitkwam.

Dessers scoorde de 1-1 na een fout van doelman Rodolfo Cota, die een bal niet kon klemmen. Maar het werd uiteindelijk toch nog een nederlaag nadat William Troost-Ekong - in het seizoen 2016-2017 verdediger bij KAA Gent - de bal in eigen doel werkte.