Rode Duivels verzamelen vandaag in Tubeke, maar daar is niet iedereen tevreden over

Om 15 uur worden vandaag de Rode Duivels verwacht in Tubeke. Het is nog afwachten of dat ze er allemaal fit en met evenveel zin gaan aankomen.

Kevin De Bruyne had al aangegeven dat hij de Nations League veredelde vriendenwedstrijden vindt en dat hij liever wat langer vakanie zou hebben. Dat kan u HIER lezen. Niet onbegrijpelijk na een lang seizoen met Manchester City waar hij tot op de laatste speeldag moest strijden om de Premier League te winnen tenkoste van Liverpool. Thibaut Courtois wordt vandaag ook verwacht in Tubeke. Dit amper een aantal dagen na de Champions League winst van Real Madrid. De doelman gaf na de finale aan dat hij al een tijdje met pijn te kampen heeft. “Ik speel al het hele seizoen met pubalgie. We zullen moeten bekijken met de bondscoach wat we volgende week doen. Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten. Als ik top wil zijn op het WK, moet ik kunnen genezen”, gaf hij aan na de Champions League winst. De bondsdokter zal moeten bekijken hoe fit Courtois is en of dat het nodig is dat er risico's worden genomen. Indien hij niet kan spelen staat Simon Mignolet klaar die met Club Brugge de titel greep en uitstekende play-offs speelde met de landskampioen.