Engelsen lachen niet met commentaar op scheidsrechter: Frank Lampard krijgt fikse boete

Nadat Frank Lampard op de persconferentie na Liverpool-Everton geklaagd had over de wedstrijdleiding, geeft de Engelse voetbalbond hem nu een fikse boete.

Liverpool won op 24 oktober met 2-0 de Merseyside derby tegen de buren uit Everton. De ploeg van trainer Frank Lampard ging niet zomaar tenonder, wel roemloos. Met ander 17% balbezit, bijna 5x minder passes dan Liverpool en een passnauwkeurigheid van slechts 54%. Toch legde Lampard na de wedstrijd de schuld bij de wedstrijdleiding.

Bij een 0-0 stand ging Everton-speler Gordon tegen de vlakte na contact met Joel Matip. Een duidelijke penalty volgens Frank Lampard. "Als het Salah was geweest aan de andere kant, was er wel een penalty gefloten. Ik wil geen polemiek starten maar dat is soms de realiteit van het voetbal", klonk het toen.

De Engelse voetbalbond startte alleszins wel een zaak en geeft Lampard een boete van 30.000 pond. "De Everton-trainer bracht na de wedstrijd de integriteit van de scheidsrechter in twijfel", besliste de FA.