Genk haalt ex-speler als coach voor U18-ploeg

Sébastien Pocognoli is de nieuwe coach van de U18 van Genk voor volgend seizoen.

Sébastien Pocognoli (34) stopte vorig jaar met voetballen en stapte in het trainersvak. De ex-speler van onder meer Genk, Standard, West Brom en Brighton is volgend seizoen de nieuwe T1 van de U18-ploeg van Genk. De verdediger doorliep in het verleden zelf de jeugdreeksen van Genk alvorens naar AZ Alkmaar te verhuizen.

Voor Sébastien Pocognoli is het een tweede ervaring als trainer van een club nadat hij vorig seizoen de U21 van Union SG coachte.

Volgend seizoen neemt de U18 van Genk het op in de Youth League, zeg maar de Champions League voor jongeren. "Ik ben enorm blij deze kans te krijgen bij de club waar het voor mij ooit allemaal begon en kijk ook al uit naar het avontuur dat ons wacht in de UEFA Youth League", vertelt Pocognoli via de kanalen van de club.